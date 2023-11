Avançado do Fluminense previu golo decisivo na final da Libertadores: «Vou virar ídolo dessa porra...»

Em áudio antes do título do Fluminense, John Kennedy fez profecia: "Gol da final é meu, vou virar ídolo"



O avançado do Fluminense John Kennedy, herói da final da Libertadores que a equipa brasileira venceu no sábado diante do Boca Juniors (1-2) , enviou duas mensagens de voz ao seu empresário horas antes da partida onde previu que ia fazer o golo decisivo que daria o título ao Flu."Não estou ansioso, vou resolver o jogo. Já me mentalizei. Quando digo que vou marcar, arrepio-me todo. O golo é meu. É uma questão de tempo e de honra. O golo do título é meu. Vou virar ídolo dessa porra aos 21 anos", pode ouvir-se nos áudios em questão, que John Kennedy já confirmou ao 'Globo Esporte' terem sido enviados pelo próprio."É verdade [que enviei os áudios]. Estou muito feliz. É uma sensação única, não tenho palavras para descrever o que estou a sentir. Começar o ano em baixo e terminar desta maneira... Não há como descrever", explicou.Recorde-se que John Kennedy apontou o 2-1 para o Fluminense aos 99 minutos, instantes antes de ter visto o segundo cartão amarelo (101') por ter festejado junto da bancada com os adeptos. Esta, refira-se, foi a primeira Libertadores da história do Fluminense.