Corinthians de Vítor Pereira elimina Boca Juniors nos penáltis em jogo infeliz para João Victor

O Corinthians de Vítor Pereira apurou-se na madrugada desta quarta-feira para os quartos de final da Libertadores ao bater os argentinos do Boca Juniors, em pleno 'La Bombonera', nos penáltis depois de 90 minutos em que as duas equipas não conseguiram encontrar o caminho para as balizas.Com muitas baixas na equipa por lesão, a turma orientada pelo treinador português viu-se privada, ainda na primeira parte, do central João Victor, uma das principais figuras da equipa e que está prestes a mudar-se para Portugal para reforçar o Benfica. O defesa brasileiro, quando acabou por sair queixoso de um lance já fora das quatro linhas, mas acabou por regressar ao relvado para continuar o jogo. Mas a noite da possível 'despedida' não estava destinada a acabar bem para João Victor, que já em cima do minuto 45 sofreu uma entrada duríssima de Oscar Romero e acabou por abandonar o relvado em cima de uma maca.Antes, aos 32 minutos, Benedetto viria a desperdiçar a primeira grande ocasião de golo para o Boca Juniors. O avançado internacional pela Argentina foi chamado a converter uma penalidade, mas acabou por acertar em cheio num dos postes da baliza defendida por Cássio, deixando os adeptos 'xeneizes' desesperados.No segundo tempo, o nulo - que já tinha sido imagem de marca no duelo da primeira mão - prevaleceu, levando a decisão para o duelo da marca dos 11 metros. Daí, os homens comandados por Vítor Pereira foram mais eficazes, falhando apenas dois dos oito remates realizados, enquanto que o Boca Juniors não concretizou em três ocasiões (com Benedetto a não ficar bem na fotografia mais uma vez).Com este resultado, o Corinthians de Vítor Pereira e Rafael Ramos (começou no banco de suplentes mas foi lançado na segunda parte) avança para as oito melhores equipas da competição sul-americana mais importante de clubes, esperando agora o vencedor do duelo entre Flamengo e Deportes Tolima. Os brasileiros estão na frente (1-0) da eliminatória.