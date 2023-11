Felipe Melo chorou do início ao fim na 'flash': «Prometi este título à minha família»

Uma das grandes figuras do futebol brasileiro, não só pelo que já conquistou mas também pela imagem que foi construindo dentro e fora dos relvados, Felipe Melo, também conhecido como Pitbull, não conseguiu esconder as lágrimas após a conquista da Libertadores pelo Fluminense, um título que segundo o próprio estava prometido à família."A minha família está ali. O meu pai está ali, a minha mãe, os meus filhos e a minha esposa. Eu prometi-lhes que ia ser campeão da Libertadores com o Fluminense. Eu sou homem de palavra. Agradecer a Deus, a Jesus, o Fluminense merece e todo este grupo. A família Fluminense não é feita só de jogadores, é feita desde o segurança, a 'tia' da massagem, a 'tia' que vai... o Fluminense é campeão porque começou o ano passado atrás deste título, quando perdeu para o Olimpia [nos quartos de final]. Os sub-40 conquistou um título inédito e eu glorifico o nome de Deus por tudo isto. Eu tenho de glorificar. Entendam: o impossível é para o ser humano, para Deus não existe o impossível. Com 40 anos de idade ganhei a minha terceira Libertadores num clube maravilhoso como o Fluminense. Eu sei que o meu pai está orgulhoso de mim agora. Os meus filhos, a minha esposa e a minha mãe. Parabéns adeptos tricolores, que vieram aqui e fizeram a festa. Quando mais precisámos de vocês, estiveram aqui connosco. O Fluminense é campeão da América, graças a Deus", disse o experiente centro-campista, que também conquistou o título em 2020 e 2021, ao serviço do Palmeiras de Abel Ferreira.