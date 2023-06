Flamengo goleia Aucas e avança para os oitavos de final da Libertadores

O Flamengo garantiu na madrugada desta quinta-feira o apuramento para os oitavos de final da Libertadores, após golear o Aucas, do Equador, por 4-0, na sexta e última jornada da fase de grupos da competição de clubes sul-americanos.

Com uma primeira parte dominadora, fruto dos golos de Pedro (9'), Leo Pereira (30') e Bruno Henrique (42'), o Mengão rapidamente deixou bem clara a vontade de apurar-se para a próxima fase da prova.

Victor Hugo, já na segunda parte, fixou o 4-0 final que confirmou o apuramento do Flamengo para os 'oitavos' no segundo lugar do Grupo A.

Os flamenguistas terminam esta fase com 11 pontos, apenas atrás dos argentinos do Racing Club, que terminaram na liderança do Grupo A, com 13 pontos.

Com o apuramento para os oitavos de final, o Flamengo garante já o encaixe de 24,7 milhões de reais (cerca de 4,6 milhões de euros).

A equipa orientada por Jorge Sampaoli conhece no próximo dia 5 de julho o próximo adversário na Libertadores.