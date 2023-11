O momento em que o Fluminense levantou pela primeira vez a Taça Libertadores

O Fluminense conquistou este sábado, pela primeira vez, a Taça Libertadores, depois de bater o Boca Juniors por 2-1 no prolongamento da final disputada no Macaranã. Este foi o momento em que os jogadores e restantes elementos da equipa técnica liderada por Fernando Diniz subiram ao palco para levantar o título que faltava ao palmarés do clube, que esteve muito perto de conquistá-lo em 2008. Nessa final, os equatorianos do LUD Quito levaram a melhor no desempate por penáltis.