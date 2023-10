Palmeiras de Abel Ferreira perde com o Boca Juniors nos penáltis e volta a falhar a final da Libertadores

O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu na madrugada desta sexta-feira com o Boca Juniors nos penáltis (4-2), após um empate a um golo (1-1) no tempo regulamentar, e hipotecou o sonho de voltar a disputar uma final da Taça Libertadores - repetindo o resultado da última edição, em que também se ficou pelas meias-finais depois de ter sido derrotado pelo Athletico Paranaense.Depois do nulo da primeira mão, em Buenos Aires, as duas equipas chegavam a este encontro com todas as possibilidades de sonhar com a presença na final, que já contava com a presença do Fluminense. O Verdão começou mal a partida e viu o Boca Juniors colocar-se na dianteira com um golo do experiente Edinson Cavani, avançado uruguaio de 36 anos que aos 23 minutos fez balançar, pela primeira vez na partida, as redes das balizas.Na segunda parte, Marcos Rojo, antigo jogador do Sporting, viu o segundo cartão amarelo (66') e acabou por deixar a formação argentina reduzida a apenas 10 elementos. O Palmeiras aproveitou a vantagem numérica e acabou por chegar ao empate, por intermédio do também uruguaio Joaquín Piquerez (73').No desempate por penáltis, Cavani falhou a primeira oportunidade para o Boca Juniors e deixou a equipa de Abel Ferreira com o caminho aberto para abrir vantagem na decisão. Contudo, Raphael Veiga e Gustavo Gómez também desperdiçaram da marca dos 11 metros, para desespero dos adeptos do Verdão e também de Abel Ferreira. Até ao final, mais nenhuma das equipas falhou e o resultado ficou fixado em 4-2.Depois de ter vencido a competição nos dois primeiros anos à frente da equipa, Abel Ferreira falha pelo segundo ano consecutivo a presença na final da Libertadores, ficando-se novamente pelas meias-finais.A final será discutida entre Fluminense e Boca Juniors, no dia 4 de novembro, no Maracanã.