Palmeiras de Abel mantém esperanças intactas na 3ª Libertadores com qualificação heróica

O Palmeiras precisou dos penáltis mas está nas meias-finais da Taça Libertadores. A equipa de Abel Ferreira chegou ao fim dos 90 minutos com nove jogadores, depois de estar a jogar com 10 desde os 29', face à expulsão com cartão vermelho direto do ex-Benfica e Sp. Braga Danilo.Foi, assim, de forma heróica, que o Verdão fez a festa do apuramento, no Allianz Parque, para as meias-finais da competição que espera vencer pela terceira vez consecutiva. Murillo bateu o sexto penálti para o Palmeiras e precipitou a festa depois de Rubens, para o Atlético Mineiro, ter permitido a defesa do guardião Weverton.O nulo imperou em São Paulo, na segunda mão dos quartos-de-final da Libertadores, após o 2-2 em casa do Atlético Mineiro de Hulk que desperdiçou uma das melhores ocasiões do desafio. Aos 84 minutos, já com o Palmeiras reduzido a nove (desde os 81') face à expulsão de Scarpa também por vermelho direto, o ex-FC Porto atirou a rasar o poste com um pontapé de pé esquerdo, já dentro da área, e sem marcação. Também o At. Mineiro viria a acabar com menos um jogador face à expulsão de Vargas, aos 90'+5 minutos, por protestos.Na outra meia-final, Pedro Caixinha não conseguiu continuar a fazer mais história com o Talleres, que nunca tinha estado nos quartos-de-final da Libertadores. O Vélez venceu em Córdoba, com golo (0-1) de Fernández (79') e marca encontro com o Flamengo nas meias-finais, após triunfar por 4-2 no agregado.Já o Palmeiras espera para saber se defronta o At. Paranaense ou o Estudiantes de la Plata na outra eliminatória.