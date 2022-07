Palmeiras de Abel mantém-se na luta pelo 'tri' e Pedro Caixinha volta a fazer história pelo Talleres

O Palmeiras segue sem sobressaltos para os quartos-de-final e vai em busca do terceiro título seguido na Taça Libertadores. A equipa orientada por Abel Ferreira havia vencido por 3-0 no Paraguai, na primeira mão, e bateu, na madrugada desta quinta-feira (em Portugal) o Cerro Porteño, por 5-0.Samudio abriu a contagem, na própria baliza, aos 37 minutos. Já no segundo tempo, o bicampeão da Libertadores mostrou o poderio e faturou por Rony (73' e 85'), Breno Lopes (75') e Gómez (78'). Na próxima fase, o Verdão vai medir forças com o campeão brasileiro Atlético Mineiro, do ex-portista Hulk.Já na Argentina, Pedro Caixinha continua a fazer história pelo Talleres. Depois de ter levado, pela primeira vez na história do clube fundado em 1931, aos oitavos-de-final da Libertadores, desta feita conseguiu eliminar o Colón e rumar aos 'quartos'. A equipa do técnico português foi vencer a Santa Fe (0-2) com o golos de Girotti (47') e Martino (90'+7), após o 1-1 na primeira mão.Nos quartos-de-final, o Talleres de Córdoba vai jogar com o vencedor da eliminatória entre Vélez e River Plate. Antes de Caixinha chegar, o Talleres nunca havia passado sequer da fase de grupos da Libertadores: em 2002 e 2021.Além dos casos portugueses citados, também o Corinthians de Vítor Pereira tem lugar marcado nos 'quartos' da prova, depois de eliminar o Boca Juniors na decisão por penáltis.A primeira mão dos quartos-de-final acontecerá entre 2 e 4 de agosto.