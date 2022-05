Palmeiras mantém pleno e alcança quinta vitória seguida na fase de grupos da Libertadores

O Palmeiras só sabe ganhar na Libertadores. Já com o apuramento garantido para a fase a eliminar, o bicampeão da maior prova de clubes da América do Sul recebeu e venceu os equatorianos do Emelec, por 1-0.Danilo, aos 74 minutos, fez o único golo da equipa orientada pelo português Abel Ferreira, a passe de Rafael Navarro.Assim, o Verdão somou o quinto triunfo em cinco jogos na presente prova, com um score de 21 golos marcados e apenas dois sofridos. É já o melhor ataque de sempre de uma fase de grupos, igualando o registo do River Plate, em 2020.O Emelec segue no segundo posto, à condição, com cinco pontos em cinco rondas.