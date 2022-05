Talleres de Pedro Caixinha é a primeira equipa a travar o Flamengo de Paulo Sousa na Libertadores

O início de madrugada desta quinta-feira opôs na Libertadores dois treinadores portugueses e nenhum levou a melhor na quarta jornada do grupo H.Arão abriu a contagem mas na baliza errada (34'), permitindo ao Talleres abrir a contagem. De Arrascaeta disparou de fora da área e igualou o jogo aos 50 minutos. Michel Santos (57') recolocou os argentinos na frente do marcador, em Córdoba, e Pedro (69') fixou o resultado final para os brasileiros orientados por Paulo Sousa.Assim, o Flamengo continua na frente do grupo, com 10 pontos em quatro rondas. O Talleres de Pedro Caixinha figura no segundo posto com sete.