há 2 horas 15:34

Luís Castro sem medo de ser feliz

Na antevisão ao duelo de hoje com o Al Fayha, Luís Castro realçou que a equipa tem que ser destemida para seguir em frente na Liga dos Campeões asiática. "Cometemos alguns erros nos jogos particulares que realizámos em janeiro [frente ao Inter Miami e ao Al Hilal], mas estamos prontos para defrontar o Al Fayha. O maior inimigo do sucesso é o medo. Se há alguém que tenha medo no futebol, então não está no caminho certo. O medo não faz parte do dicionário do Al Nassr", afirmou o técnico português, de 62 anos.