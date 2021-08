Sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, em direto

há 1 horas 15:14

Entrega de prémios aos melhores do ano

Antes do sorteio serão entregues os prémios da UEFA, com destaque para o de melhor jogador do ano, para o qual estão nomeados N'Golo Kanté e Jorginho, do Chelsea, e Kevin de Bruyne, do Manchester City.



Messi e Cristiano Ronaldo, 'habitués' nestas andanças, ficaram fora dos três finalistas.



A UEFA vai na mesma cerimónia atribuir outros prémios, em outras categorias, com Rúben Dias e Bruno Fernandes a poderem conquistar troféus.



Jogadora do Ano: Hermoso, Martens, Putellas

Treinador do Ano: Guardiola, Mancini, Tuchel

Treinadora do Ano: Cortés, Gerhardsson, Hayes



Guarda-redes do Ano: Courtois, Ederson, Mendy

Defesa do Ano: Azpilicueta, Rúben Dias, Rüdiger

Médio do Ano: De Bruyne, Jorginho, Kanté

Avançado do Ano: Haaland, Lewandowski, Mbappé



Guarda-redes do Ano (feminino): Berger, Endler, Paños

Defesa do Ano (feminino): Eriksson, Mapi Léon, Paredes

Médio do Ano (feminino): Bonmatí, Ji, Putellas

Avançada do Ano (feminino): Graham Hansen, Hermoso, Martens



Jogador da Época da Liga Europa: Cavani, Bruno Fernandes, Gerard Moreno