Furioso Allegri só pensa em decidir já apuramento

A atravessar uma crise de resultados a nível interno, com duas derrotas e um empate nos últimos jogos na liga, a Juventus pretende mostrar outra face na Champions. Os bianconeri somam apenas vitórias no Grupo H da prova milionária e podem assegurar já hoje a passagem aos ‘oitavos’, caso derrotem o Zenit. Descontente com os recentes maus resultados, Allegri obrigou o plantel a permanecer toda a semana no centro de treinos e só aceita o triunfo.

"Estamos chateados. Em cinco dias deitámos ao lixo o trabalho feito no último mês e meio. Temos de recarregar baterias e melhorar na fase defensiva. Os números não mentem. Ainda que as coisas não estejam bem no campeonato, agora é altura de pensar na Champions", sublinhou.

No Zenit, o técnico, Semak, foi claro: "Uma derrota deixa-nos com poucas chances de seguir em frente. Juve numa má fase? Não sei se facilita ou dificulta o nosso trabalho..."