Sporting e FC Porto já conhecem árbitros para jogos da Liga dos Campeões

A UEFA já divulgou os árbitros para os jogos de quarta-feira da Liga dos Campeões, dia em que jogam Sporting e FC Porto, diante do Marselha e do Bayer Leverkusen, respetivamente.O encontro dos leões, em França, que arranca às 20 horas, será ajuizado pelo espanhol Alejandro Hernández, que será auxiliado pelos compatriotas José Naranjo e Diego Sanchez Rojo. Cesar Soto Grado será o quarto árbitro e no VAR estará Ricardo de Burgos, auxiliado pelo suíço Fedayi San.Para o duelo dos dragões, na Alemanha (20h00), a UEFA nomeou o romeno István Kovács, que terá como auxiliares os compatriotas Ovidiu Artene e Mihai Marica, com Catalin Popa como quarto árbitro. No VAR estarão os italianos Paolo Valeri e Massimiliano Irrati.