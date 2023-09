Os dois golos e a assistência de João Félix no Barcelona-Antuérpia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter sido um dos destaques do Barcelona na goleada (5-0) sobre o Betis para o campeonato espanhol - onde se estreou a marcar pelo clube -, João Félix repetiu esta terça-feira a titularidade pela formação da Catalunha e com mais uma exibição fantástica. O internacional português abriu o marcador ao minuto 11. Oito minutos depois, o avançado luso assistiu para o 100.º golo de Robert Lewandowski na Liga dos Campeões. Já na segunda parte, aos 66 minutos, João Félix voltou a marcar, apontando o seu primeiro 'bis' com a camisola blaugrana. Ao segundo jogo como titular, Félix soma três golos e uma assistência pela equipa comandada por Xavi Hernández.