À atenção do Benfica: treinador do Düsseldorf identifica elo mais fraco do Bayern Munique

O Bayern Munique empatou sábado 3-3 com o Fortuna Düsseldorf , penúltimo classificado da liga alemã, num jogo em que o 'hat trick' de Lukebakio causou surpresa em casa dos bávaros. Depois de 12 jornadas disputadas na Bundesliga, a equipa de Nico Kovac, que terça-feira recebe o Benfica, está a 9 pontos do líder Dortmund e nem sequer ocupa lugares de acesso à Europa. A debilidade defensiva é gritante e há mesmo quem aponte um nome.O treinador do Fortuna Düsseldorf, Friedhelm Funkel, identificou o principal culpado: Boateng. "Tudo se torna mais fácil para os adversários. A culpa é da defesa, que sofreu 17 golos em 12 jogos, os que habitualmente sofre numa temporada inteira. É muito vulnerável. Nenhum treinador do mundo devia permitir que Boateng jogasse dessa forma", disse Funkel.No sábado, com Renato Sanches a titular - saiu aos 80 minutos para dar lugar ao brasileiro Rafinha -, o Bayern Munique entrou forte e cedo se colocou em vantagem, por intermédio do defesa Niklas Sule (17 minutos), tendo Thomas Muller aumentado a vantagem pouco depois (20 minutos).O Dusseldorf reagiu e Dodi Lukebakio começou a escrever a sua tarde de sonho aos 44 minutos, reduzindo para 2-1. Muller voltou a 'abanar as redes' aos 58 minutos e a dar dois golos de vantagem ao conjunto de Munique, mas mais dois tentos de Lukebakio (aos 77 e aos 90+3 minutos) fixaram o resultado final em 3-3.O Bayern Munique, que recebe terça-feira o Benfica em jogo do Grupo E da Liga dos Campeões, continua a desiludir na Bundesliga e ocupa atualmente o quinto lugar (21 pontos), cada vez mais longe do Borussia Dortmund, que voltou a vencer (o terceiro triunfo consecutivo para o campeonato) e segue seguro na liderança, com 30 pontos.