A cara dos colegas diz tudo: o túnel desconcertante de Sergiño Dest que deixou todos boquiabertos

Num jogo entre PSV e Arsenal que acabou por não mudar nada nas contas do Grupo B da Liga dos Campeões - empate a um golo -, Sergiño Dest deixou o campo como o protagonista de uma jogada que promete correr o mundo. Lançado na segunda parte, o norte-americano do conjunto de Eindhoven encarou Jakub Kiwior e fez a bola passar por entre as pernas do oponente sem qualquer misericórdia. A reação dos colegas no banco diz tudo...