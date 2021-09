Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Benfica-Barcelona, 3-0: Foi limpinho e com postes redondos Sessenta anos depois, o Benfica voltou a derrotar o Barcelona, numa noite épica no Estádio da Luz





• Foto: Vítor Chi