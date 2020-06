A final em Lisboa ganha força

Lisboa é cada vez mais uma forte candidata a receber os encontros decisivos da Liga dos Campeões. A hipótese não é novidade, mas ganha força no seio da UEFA. A solução mais provável é que o Estádio da Luz e Alvalade possam receber a competição, depois de a final de Istambul ter sido preterida pelo organismo que rege o futebol europeu. A rádio Cadena Cope avançou essa possibilidade e o ‘Mundo Deportivo’ revelou o plano.

Segundo o diário catalão, a UEFA pretende que a Champions seja decidida num formato de ‘final 4’ ou então de ‘final 8’, sendo que assim poderiam ser realizadas partidas tanto na Luz como em Alvalade, ambos estádios com classificação de cinco estrelas por parte da UEFA. Esta opção é tida como a mais ponderada, já que a entidade prefere abreviar o calendário das provas europeias e diminuir o risco de contágio por Covid-19 ao evitar um grande números de viagens aéreas entre as várias equipas.

De resto, qualquer tipo de decisão por parte da UEFA só deve ser tomada a partir da reunião marcada para o dia 17 deste mês. Nessa data, o Comité Executivo da UEFA irá deliberar como e quando vão terminar as competições europeias esta temporada. Outro tema em discussão será se o Estádio do Dragão sempre irá receber a Supertaça Europeia este ano. Já sobre a Champions, a imprensa espanhola indica que deve recomeçar a partir de 7 de agosto e acabar até 29 de agosto, ao passo que a Liga Europa (com final agendada para Gdansk) recomeçará a 5 ou 6 de agosto e será encerrada até dia 26 desse mês.