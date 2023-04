A assistência do ano de Rafael Leão vista à lupa: quantos metros percorreu e a velocidade máxima atingida

Distinguido pela UEFA como o melhor em campo, Rafael Leão foi o grande destaque do Milan no empate (1-1) em Nápoles, que confirmou o apuramento dos rossoneri para as meias-finais da Liga dos Campeões. O avançado internacional português 'inventou', fruto de um grande momento de inspiração - mas também de pernas e pulmão -, a jogada que resultou no primeiro golo do encontro disputado esta terça-feira no Estádio Diego Armando Maradona.

Através de uma análise feita pela ELEVEN, com recurso a uma ferramenta inteligente que permite medir a velocidade e distância percorrida, é possível constatar que Rafael Leão correu 75 metros, desde que pegou na bola até ao momento da assistência para Giroud, tendo atingido os 34km/h durante o 'sprint', naquela que é já uma das jogadas do ano na Champions.