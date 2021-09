A lista de inscritos dos adversários do Benfica na Champions

Para lá de ter dado conta dos inscritos do Benfica, a UEFA divulgou ainda os nomes que representarão as restantes 31 equipas, nomeadamente as três que irão ser adversárias dos encarnados nesta fase de grupos da Liga dos Campeões: Bayern Munique, Barcelona e Dinamo Kiev.



Conheça abaixo as escolhas, que ainda deverão ser alteradas com a inclusão de alguns jogadores da formação, para integrar a Lista B. Nota para o facto de o nome de Miralem Pjanic surgir na lista de inscritos do Barcelona, isto quando o bósnio já deixou os catalães para rumar ao Besiktas, onde curiosamente será adversário do Sporting.



Os encarnados, refira-se, iniciam a sua campanha a 15 de setembro, com uma visita ao reduto do Dinamo Kiev. A 29 do mesmo mês recebem o Barcelona na Luz, antes de dupla ronda diante de Bayern Munique, primeiro em casa (a 20 de outubro) e depois fora (a 2 de novembro). A 23 do mesmo mês visitam o reduto do Barcelona, para duas semanas depois, a 8 de dezembro, encerrarem a fase de grupos com uma receção ao Dinamo Kiev.





Manuel Neuer, Sven Ulreich e Christian Früchtl: Dayot Upamecano, Omar Richards, Niklas Süle, Benjamin Pavard, Bouna Sarr, Lucas Hernández, Marc Roca e Josip Stanisic: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané, Eric Maxim Choupo-Moting, Mickaël Cuisance, Marcel Sabitzer, Alphonso Davies, Tanguy Kouassi, Corentin Tolisso e Malik Tillman: Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Kingsley Coman e Thomas Müller: Marc-André ter Stegen, Neto, Iñaki Peña e Arnau Tenas*: Sergiño Dest, Gerard Piqué, Ronald Araújo, Clément Lenglet, Jordi Alba, Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Eric García e Alejandro Balde*Sergio Busquets, Riqui Puig, Miralem Pjanic, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Nicolas Gonzalez* e Gavi*Ousmane Dembélé, Memphis Depay, Ansu Fati, Yusuf Demir, Martin Braithwaite, Philippe Coutinho, Pedri, Luuk De Jong e Sergio AgüeroGeorgiy Bushchan, Ruslan Neshcheret*, Valentyn Morgun* e Denys Boyko: Mykyta Burda, Artem Shabanov, Vitaliy Mykolenko, Oleksandr Karavaev, Oleksandr Tymchyk, Illia Zabarnyi*, Oleksandr Syrota*, Kostiantyn Vivcharenko* e Tomasz KedzioraSerhiy Sydorchuk, Benjamin Verbic, Volodymyr Shepeliev, Mykola Shaparenko, Carlos De Pena, Viktor Tsygankov, Bogdan Lednev, Oleksandr Andriyevskiy, Denys Garmash, Vitinho, Vitaliy Buyalskiy e Denys Antiukh: Eric Ramírez, Vladyslav Kulach, Artem Besedin, Ilya Shkurin e Vladyslav Supryaha