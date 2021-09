A lista de inscritos dos adversários do FC Porto na Liga dos Campeões

Para lá de ter dado conta dos inscritos do FC Porto, a UEFA divulgou ainda os nomes que representarão as restantes 31 equipas, nomeadamente as três que irão ser adversárias dos dragões nesta fase de grupos da Liga dos Campeões: At. Madrid, Liverpool e AC Milan. Conheça abaixo as escolhas, que ainda deverão ser alteradas com a inclusão de alguns jogadores da formação, para integrar a Lista B.





Os dragões, refira-se, iniciam a sua campanha a 15 de setembro, com uma deslocação ao reduto do At. Madrid. A 28 do mesmo mês recebem o Liverpool no Dragão, antes de iniciarem dupla ronda com o AC Milan: primeiro em casa, a 19 de outubro, e depois fora de portas, a 3 de novembro. A 24 do mesmo mês visitam Liverpool, antes de fecharem a sua caminhada com uma receção ao At. Madrid, a 7 de dezembro.: Pascal Lecomte e Jan Oblak: José María Giménez, Renan Lodi, Stefan Savic, Felipe, Mario Hermoso, Kieran Trippier, Sime Vrsaljko, Sergio Camus e Fran Gonzalez: Geoffrey Kondogbia, Rodrigo De Paul, Koke, Thomas Lemar, Marcos Llorente e Héctor Herrera: João Félix, Antoine Griezmann, Luis Suárez, Ángel Correa, Matheus Cunha e Yannick Carrasco: Alisson Becker, Adrián e Caoimhin Kelleher: Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Joe Gomez, Kostas Tsimikas, Andrew Robertson, Joël Matip, Nathaniel Phillips e Trent Alexander-Arnold: Fabinho, Thiago Alcántara, James Milner, Naby Keïta, Roberto Firmino, Sadio Mané, Jordan Henderson e Alex Oxlade-Chamberlain: Mohamed Salah, Takumi Minamino, Diogo Jota, Divock Origi e Harvey Elliott: Ciprian Tatarusanu, Mike Maignan, Alessandro Plizzari*, Sebastiano Desplanches* e Andreas Jungdal*: Davide Calabria, Fodé Ballo, Alessio Romagnoli, Theo Hernández, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Simon Kjær, Alessandro Florenzi, Tiémoué Bakayoko, Matteo Gabbia e Luca Stanga*: Ismaël Bennacer, Sandro Tonali, Brahim Díaz, Rade Krunic, Alexis Saelemaekers, Enrico Salvatore Di Gesu'*, Franck Kessié e Giovanni Robotti*: Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Rafael Leão, Daniel Maldini*, Messias Junior e Andrea Capone** - lista B