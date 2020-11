«A melhor contratação do United em muitos anos»: os elogios a Bruno Fernandes após o bis na Champions

Foi à boleia de Bruno Fernandes que o Manchester United goleou (4-1) os turcos do Basaksehir, em jogo da 4.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões. O médio português iniciou a partida a todo o gás, com dois golos nos primeiros 20 minutos (um deles que vale a pena rever) e até podia ter feito o hat trick, caso não tivesse cedido um penálti a Marcus Rashford.

Uma grande exibição do internacional português que colocou os red devils cada vez mais perto do apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Eis as análises de alguns dos principais jornais ingleses:





'The Mirror'

"Majestoso remate a abrir o marcador, culminado com um erro do guarda-redes adversário para o 2-0. Foi, uma vez mais, a principal figura do Manchester United."



'Manchester Evening News'

"Aquele remate em vólei será talvez o melhor golo de Bruno Fernandes pelo Manchester United. Foi altruísta ao deixar Marcus Rashford marcar o penálti. Mereceu o descanso."



'The Sun'

"Continua a melhorar a cada jogo e é sem dúvida alguma o talismã do United de Solskjäer. O primeiro golo deixaria certamente Paul Scholes orgulhoso, com um vólei durante a primeira parte a mais de 18 metros da baliza, mostrando-se um verdadeiro caçador furtivo no lance do segundo golo. Cedeu a oportunidade de fazer o hat trick ao entregar de forma generosa a bola a Marcus Rashford. Esteve até ao momento envolvido em 34 golos nos 35 jogos que disputou desde a sua chegada em janeiro e é sem dúvida nenhuma a melhor contratação do clube em muitos anos."





'The Independent'

"Um remate brilhante durante a primeira parte, em jeito de vólei, seguido de um segundo golo que orientou o United para a vitória."