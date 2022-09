«A primeira vez nunca se esquece»: imprensa internacional fala nas 'cinderelas' do E. Frankfurt-Sporting

O Eintracht Frankfurt teve, esta quarta-feira, uma estreia para esquecer na Liga dos Campeões. A formação alemã sofreu uma derrota pesada (0-3) em casa diante do Sporting, resultado que a imprensa internacional considera "preocupante", sublinhando que os comandados de Oliver Glasner "não vão esquecer a primeira vez"."A estreia do Eintracht na Liga dos Campeões começou agitada e terminou preocupante. A equipa perdeu muitas oportunidades, e os portugueses foram inteligentes e conseguiram gelar o adversário, vencendo o jogo em 149 segundos"."A expectativa para a estreia na Liga dos Campeões era grande, mas o Sporting puniu o Eintracht pelos seus erros. Não há muito tempo para aprender. A primeira vez nunca se esquece, e o jogo contra o Sporting certamente não será esquecido"."Nasceu em Enfield e deixou o Tottenham sem fazer a estreia na Premier League, mas Edwards deixou o seu nome à vista de todos na Liga dos Campeões pelo Sporting. O extremo de 23 anos guiou os portugueses à vitória na Alemanha"."Num grupo sem cinderelas (ou onde todos o são), o Eintracht foi o primeiro a calçar o sapatinho de cristal. O campeão da Liga Europa caiu na primeira jornada em Frankfurt, frente a um Sporting que soube resistir até ao intervalo, e que na 2.ª parte eliminou os alemães com dois golos em dois minutos"."A estreia do Eintracht na Champions foi de sonho a pesadelo. O Sporting defendeu muito bem, e os dois golos seguidos fizeram com que os alemães desmoronassem. Nuno Santos entrou e 'fez sangue'".