Adeptos do Benfica atiram tochas para cima dos fãs da Real Sociedad e bascos reagem: «Vergonha!»

VERGÜENZA AFICIONADOS DEL @SLBenfica — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 8, 2023

Por volta dos 55' no Real Sociedad-Benfica , os adeptos encarnados atiraram várias tochas e algumas caíram mesmo numa das bancadas inferiores, destinada aos bascos, o que gerou uma enorme revolta com assobios de todo o estádio. Uma dessas tochas atingiu um fotógrafo e ainda benfiquistas, que se encontravam entre os apoiantes da Real Sociedad.Apercebendo-se da confusão que se instalava nas bancadas, Otamendi e António Silva tiveram mesmo de intervir e pedir calma aos adeptos do Benfica por mais do que uma vez. Nos altifalantes, foi anunciado que a partida podia mesmo ser interrompida.Ainda de acordo com o que foi possível apurar, na zona destinada aos benfiquistas estão ainda, entre No Name e Diabos Vermelhos, elementos de uma das claques do Hajduk Split. A maioria veste-se de negro.A Real Sociedad, através do Twitter, reagiu de pronto: "Vergonha, adeptos do Benfica".