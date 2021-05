Adeptos 'em bolha' e com testes obrigatórios: as medidas do Governo para a final da Champions

Já são conhecidas as medidas preparadas pelo governo português para receber os 12 mil adeptos de Manchester City e Chelsea que viajarão até Portugal para assistir à final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão.

Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, anunciou esta quinta-feira, após a reunião de Conselho de Ministros, que os adeptos ingleses deverão deslocar-se a Portugal "em bolha", sem qualquer contacto com a população em geral e com menos de 24 horas de permanência em terras lusas.

"As pessoas que vierem à final da Liga dos Campeões virão e regressarão no mesmo dia, com teste feito, em situação de bolha e em voos charter. Farão deslocações para uma zona de espera, daí para o estádio e daí para o aeroporto, estando em território nacional menos de 24 horas, em bolha e com testes obrigatórios, feitos, em princípio, antes de entrarem no avião", explicou Mariana Vieira da Silva.

Outras restrições:

- Lugares marcados

- Bilhete nominal

- Adeptos têm de vir e voltar no mesmo dia do jogo e viajarão em voos charter.