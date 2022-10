Adeptos franceses em confrontos com a PSP no Bairro Alto na última madrugada

Um grupo de adeptos do Paris SG envolveu-se em confrontos com a PSP durante a última madrugada, no Bairro Alto. Os distúrbios ocorreram por volta das duas e meia da manhã e envolveram algumas dezenas de adeptos, os quais arremessaram objetos e engenhos pirotécnicos na direção dos agentes da PSP. Destes confrontos com a polícia resultou a detenção de um cidadão francês, que seguia à frente da claque.Devido ao forte policiamento presente naquela zona do centro Histórico da capital portuguesa, a PSP deteve um outro homem, um cidadão português, mas por ter sido intercetado a roubar.