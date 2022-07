Afonso Sousa desfalca Lech Poznan na decisão

Com quatro portugueses no plantel, o Lech Poznan é um dos clubes com maior presença lusa em ação nas competições europeias, mas os campeões polacos têm no reforço Afonso Sousa uma das baixas para o duelo de hoje, em Baku, frente ao Qarabag, na 2ª mão da 1ª pré-eliminatória da Champions. Pedro Rebocho, Joel Pereira e João Amaral devem repetir a titularidade depois de terem sido poupados na Supertaça – derrota com o Rakow no sábado –, num jogo ao qual a equipa comandada pelo holandês John van den Brom chega em vantagem após vencer por 1-0 na 1ª mão. “Depois do primeiro jogo, temos muita confiança porque já demonstramos que podemos jogar bom futebol”, frisou o técnico na antevisão da partida, na qual o Lech não poderá jogar com os habituais patrocinadores nas camisolas – uma casa de apostas e a marca de cervejas que dá nome ao clube, cuja publicidade é proibida no Azerbaijão.

Fangueiro defende vantagem

Entre os portugueses em ação nesta fase da competição, destaque ainda para o técnico Carlos Fangueiro. Ao comando dos luxemburgueses do Dudelange, visita hoje a Albânia para defrontar o Tirana, igualmente depois de ter vencido por 1-0 no encontro da 1ª mão.