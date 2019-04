Craque do Ajax elege Benfica como o mais difícil que enfrentou na Liga dos Campeões

Hakim Ziyech é um dos craques do Ajax que tem surpreendido esta temporada na Liga dos Campeões, onde eliminou Real Madrid e Juventus e registou um empate em Munique. No entanto, para o internacional marroquino o adversário mais complicado que os holandeses enfrentaram esta temporada na Champions foi outro."Penso que foi o Benfica", confessou o extremo numa entrevista ao site da UEFA. Recorde-se que os holandeses venceram as águias em casa por 1-0, com um golo nos descontos, enquanto que na Luz registou-se uma igualdade (1-1) numa partida em que os encarnados estiveram em vantagem.Na mesma entrevista, Ziyech revelou que o melhor golo que marcou nesta edição da prova foi no Bernabéu, no triunfo por 4-1 diante do Real Madrid. Quanto ao momento mais marcante, escolheu a vitória por 2-1 em casa da Juventus, que garantiu a passagem às meias-finais da Champions.