Allegri: «Pressão para ganhar a Champions por termos Ronaldo? Temos mais probabilidades...»

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, afirmou esta terça-feira que a equipa não está sob maior pressão na Liga dos Campeões pelo facto de ter contratado Cristiano Ronaldo, mas confessou que o português aumenta as probabilidades de sucesso na prova."Não, não é pressão. Temos é de trabalhar bem e também ter sorte. Ter Cristiano Ronaldo é uma vantagem, ele e Messi têm sido determinantes na Champions, mas não tem só a ver com ele. Obviamente se o tens na equipa, ele que é o melhor, tens mais probabilidades de ganhar", referiu na conferência de antevisão ao jogo com o Atlético Madrid.Questionado sobre se assinaria um empate a um golo no Estádio Wanda Metropolitano, Allegri respondeu assim: "Depende de como for o jogo. Temos de tentar mandar na partida e ter cuidado. Não assino nada a priori. É muito importante marcar fora de casa".O treinador adversário, Diego Simeone, renovou recentemente com os colchoneros. Poderá Allegri seguir-lhe os passos?"Tenho contrato com a Juventus até 2020. A 24 horas de um jogo destes, o problema não é o futuro de Allegri. Temos de lutar pela Champions e pelo campeonato até ao fim. Temos momentos importantes pela frente", concluiu.