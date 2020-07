Alvalade recebe João Félix nas 'meias' da Champions e pode ter Ronaldo frente ao Real

Após o sorteio realizado esta sexta-feira na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça, a UEFA já anunciou as datas dos jogos (serão todos às 20 horas) e em que estádios são disputadas as partidas da 'final a 8' da Liga dos Campeões, disputada em Lisboa entre 12 e 23 de agosto.





Já é certo que o Atlético de João Félix disputa o jogo dos quartos de final no Estádio José Alvalade frente ao RB Leipzig e caso a formação espanhola passe, então irá jogar as 'meias' no Estádio da Luz.Já a Juventus de Ronaldo, caso elimine o Lyon nos oitavos de final, pode encontrar o Real Madrid nos quartos de final também no Estádio José Alvalade.

Quartos de final:

Segunda-feira, 12 agosto:

Jogo 4: Atalanta-PSG, no Estádio da Luz

Terça-feira, 13 agosto:

Jogo 2: RB Leipzig-Atlético Madrid, no Estádio José Alvalade

Quarta-feira, 14 agosto:

Jogo 3: Barcelona/Nápoles-Bayern Munique/Chelsea, no Estádio da Luz

Quinta-feira, 15 agosto:

Jogo 1: Manchester City/Real Madrid-Juventus/Lyon, no Estádio José Alvalade

Meias-finais:

Terça-feira, 18 agosto:

Jogo 6: Vencedor Jogo 2-Vencedor Jogo 4, no Estádio da Luz

Quarta-feira, 19 agosto:

Jogo 5: Vencedor Jogo 1-Vencedor Jogo 3, no Estádio José Alvalade

Final:

Domingo, 23 agosto:

Vencedor Jogo 6-Vencedor Jogo 5, no Estádio da Luz