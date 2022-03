Ancelotti explica 'remontada' e fala da "magia do Bernabéu": «A partir do 1-1 só houve uma equipa»

Carlo Ancelotti mostrou-se agradado com a resposta do Real Madrid que se qualificou para os quartos-de-final da Liga dos Campeões depois de vencer por 3-2 no agregado o PSG."Sofremos muito, mas aguentámos. Tivemos problemas em recuperar a bola, mas uma boa pressão do Karim [Benzema] permitiu-nos empatar e depois aconteceu a magia do Bernabéu. A partir do 1-1, só houve uma equipa", garantiu aos jornalistas no final do encontro em Madrid.Sobre a vontade de ganhar a Champions, o técnico dos merengues foi claro: "Se estivermos bem, podemos competir com qualquer equipa. As coisas mudaram porque jogámos melhor neste jogo. A sorte também te ajuda, claro", reiterou.