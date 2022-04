Ancelotti: «O bom foi termos marcado três golos. O mau foi sofrer quatro»

O Real Madrid sai de Inglaterra com uma derrota pela margem mínima diante do Manchester City , isto num jogo que, para Carlo Ancelotti, foi "fantástico" para quem gosta de futebol. Já para os merengues foi também positivo ter marcado três golos em reduto adversário... o problema foi terem sofrido quatro."Foi algo fantástico para o futebol. Saímos com um resultado que não é bom, porque sofremos quatro golos. Não defendemos bem, mas causámos problemas. Por isso a lição para a segunda mão é defender melhor. O City é uma equipa muito forte, mas nós conseguimos bater-nos. Defendendo melhor temos a chave para alcançar a final", declarou o técnico italiano.Mas, então, o que falhou na defesa? "Eles jogam com cinco futebolistas atrás da linha intermédia e obrigam-te a ajudar com um médio, porque não podes colocar aí quatro defesas. Dois dos golos foram perdas de bola em duelos individuais, dois centros e aí temos de estar mais atentos. Com a bola tivemos oportunidades, conseguimos gerir bem. Sofremos um pouco na saída, porque eles pressionavam muito, mas sentimos que temos confiança para a segunda mão", garantiu.Ancelotti abordou ainda a 'loucura' de Benzema no momento de marcar o penálti . "Nunca ponderámos mudar de lançador. Ele decidiu mudar a direção da bola, porque esperavam que ele atirasse para a direita e acabou por fazer para o meio. Confiamos agora na magia do Bernabéu. O City joga muito bem, mas nós lutámos. O bom foi que marcámos três golos, o mau foi termos sofrido quatro", acrescentou o técnico, que a finalizar abordou a possível festa do título espanhol que pode suceder no sábado: "se ganharmos, vamos celebrar. Isso vai ajudar-nos para quarta-feira, não tenho dúvidas".