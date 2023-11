Ancelotti: «O Sp. Braga joga simplesmente bem. É suficiente para ganhar? Creio que não»

Carlo Ancelotti fez, esta terça-feira, a antevisão ao jogo com o Sp. Braga, agendado para as 20 horas desta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, Madrid. O treinador deixou elogios à equipa portuguesa, referindo que em traços gerais "é uma equipa que joga simplesmente bem futebol", mas lembrou. "Se é suficiente para ganhar? Creio que não, há muitas outras coisas", disse."Jogaram muito bem contra nós, criaram-nos problemas na parte final. Tratam de jogar e há que defender bem, olhem o que aconteceu nos últimos 30 minutos quando baixámos os braços pensando que já estava... O aspeto defensivo contra uma equipa que tem tanta qualidade é importante"."Não nos fixamos muito na individualidade, mas sim no jogo coletivo e organização ofensiva e defensiva. O Sp. Braga tem jogadores muito rápidos na frente, tem o avançado-centro muito rápido e alto. Teremos de controlar tudo isto, no geral o Sp. Braga joga simplesmente bem o futebol. Se jogar bem é suficiente para ganhar? Creio que não, há muitas outras coisas.""Neste momento da época, resolver a fase de grupos após 4 jogos seria muito bom, mas há que lutar, há pouco tempo jogámos em Braga, conhecemo-nos bem e é uma boa equipa que vem ao Bernabéu tentar pontuar. Temos de dar o máximo""Ganhar, ganhar. Se ganhas és bom, se perdes ou empatas és mau. Se jogas bem, o normal é ganhar, mas ganhar é a única forma de um treinador ser avaliado.""Não creio que estejam insatisfeitos comigo. Sinto-me muito querido quando encontro um adepto do Real Madrid, no Bernabéu, no clube... Toda essa crítica não a sinto. Estou muito cómodo aqui.""Não há grandes surpresas, os que lutaram todos estes anos vão lutar este também. O Bayern, o City, o PSG... Com os clubes espanhóis, todos vão lutar pela Champions.""Temos de ser pacientes, os avançados passam por estes momentos, que rematam muito e não marcam... E noutros é só tocar e é golo. Rodrygo é o jogador mais rematador de La Liga, move-se bem, tem chegada... Há que ser pacientes, é um momento que vai passar, como todos."