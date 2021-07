André Martins e Rafael Lopes na frente na Liga dos Campeões

O Légia Varsóvia, com André Martins titular, deu ontem um passo importante na 1ª mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ao vencer por 3-2 no terreno dos noruegueses do Bodo Glimt. O médio português saiu aos 84’, ao passo que o avançado Rafael Lopes entrou aos 79’. O médio Josué, o mais recente reforço luso da equipa polaca, não saiu do banco de suplentes. Numa ronda com pouca participação nacional, o extremo José Embaló (ex-Casa Pia) assinou uma assistência na igualdade (1-1) dos arménios do Alashkert frente aos galeses do Connah’s Quay.

O Dínamo Zagreb, com os ex-leões Ristovski (no banco) e Misic (titular), bateu o Valur por 3-2, ao passo que o Ludogorets garantiu um magro triunfo caseiro frente aos bielorrussos do Soligorsk (1-0). Os moldavos do Sheriff Tiraspol carimbaram a maior goleada da noite europeia, ao vencer na Albânia o Teuta por 4-0. A 2ª mão desta 1ª pré-eliminatória realiza-se a 13 e 14 de julho. * F.L.