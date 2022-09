Andreas Ekberg nomeado para o Benfica-Maccabi Haifa

O árbitro sueco Andreas Ekberg foi nomeado, este domingo, pela UEFA para dirigir o jogo entre o Benfica e os israelitas do Maccabi Haifa, da primeira jornada do grupo H da Liga dos Campeões.

Ekberg, de 37 anos, vai ser auxiliado pelos compatriotas Mehmet Culum e Niklas Nyberg, enquanto Fredrik Klitte será o quarto árbitro. No videoárbitro estará o holandês Dennis Higler, que será auxiliado pelo compatriota Pol van Boekel.

O jogo entre o Benfica e o Maccafi Haifa está agendado para terça-feira, às 20 horas, no Estádio da Luz, num grupo H que conta também com os franceses do PSG e com os italianos da Juventus.

A UEFA também nomeou o árbitro português João Pinheiro para o jogo da Liga dos Campeões entre os alemães do Leipzig e os ucranianos do Shakhtar Donetsk, a realizar na terça-feira em Leipzig, Alemanha, a contar para o grupo F.

João Pinheiro terá como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto António Nobre será o quarto árbitro e Tiago Martins será o videoárbitro.

Já na quarta-feira, Tiago Martins será o videoárbitro assistente no jogo entre os espanhóis do FC Barcelona e o checos do Viktoria Plzen, do grupo C, que será arbitrado pelo belga Rien Vanyzere.