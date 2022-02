Anelka antevê PSG-Real Madrid: «É nestes jogos que Messi mostra que é um grande jogador»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nicolas Anelka fez a antevisão ao duelo entre PSG e Real Madrid dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O antigo avançado das duas equipas atribuiu algum favoritismo aos merengues pela "experiência", mas não deixou de lado os "grandes jogadores" que os parisienses têm. O francês abordou ainda, à RMC, a possível ida de Mbappé para Espanha."Será um jogo especial [para Mbappé]. Toda a gente diz que vai para o Real Madrid e ele vai querer fazer a diferença. Acredito que queira vencer para deixar o PSG em grande estilo, mas a verdade é que não sei o que se passa na cabeça dele", explicou Anelka, que acredita que o avançado quer sair para a formação espanhola."Geralmente quando um jogador quer sair livre... se ele quisesse ficar, tinha assinado o contrato mais cedo. Acho que estará em Madrid no próximo ano".Num jogo que será 'recheado' de estrelas dentro de campo, o antigo avançado destaca duas... fora dele. "Vai ser um jogo muito equilibrado, também com dois grandes treinadores. Vai ser muito tático. Vamos ver se o Real Madrid tem uma abordagem mais defensiva ou mais ao seu estilo dominador".De resto, Anelka comentou o início difícil de Messi ao serviço da formação da capital francesa. "Esteve no Barcelona a vida toda, não é fácil adaptar-se porque é tudo novo. Saiu forçado, não acho que quisesse deixar o clube. Mas é em jogos como este que demonstra que é um grande jogador", rematou.