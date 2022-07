Antes de derrotar o Fenerbahçe, Dínamo Kiev fez dois jogos oficiais... em oito meses

Para lá de ter conseguido impedir o apuramento do Fenerbahçe de Jorge Jesus para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões - e pelo caminho ter deixado o técnico português numa posição delicada no clube turco -, o Dínamo Kiev conseguiu esta quarta-feira uma autêntica proeza, já que afastou o conjunto de Istambul mesmo tendo uma rodagem competitiva bem inferior à dos adversários.É que, antes desta eliminatória, que teve o seu primeiro jogo na semana passada, a 20 de julho, o Dínamo Kiev esteve mais de oito meses sem competir de forma oficial. O seu último jogo competitivo foi a 12 de dezembro, num empate a um golo diante do Zorya. Depois disso, apenas disputou jogos de preparação. Primeiro no habitual período de pausa para inverno e, posteriormente, devido à guerra no país por conta da invasão russa, que fez suspender todas as competições.É certo que nesta temporada ambas as equipas estavam em pé de igualdade - este foi o segundo jogo oficial para as duas -, mas o Dínamo entrava neste jogo claramente numa situação bem mais delicada, até porque neste momento na Ucrânia a invasão russa prossegue.