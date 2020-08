Anthony Lopes brilhou na baliza do Lyon: «Ninguém esperava que chegássemos a este nível»

O português Anthony Lopes foi uma das figuras da vitória do Lyon sobre o Manchester City por 3-1, que culminou com a chegada dos franceses às meias-finais da Liga dos Campeões. O guarda-redes sublinha a capacidade da equipa em surpreender o mundo do futebol.





"É incrível porque nós éramos claramente a equipa surpresa. Ninguém achava que podíamos chegar a este nível. O nosso sistema com cinco jogadores atrás funcionou muito bem. Sabíamos que íamos criar oportunidades se os atraíssemos. Estamos muito felizes com o resultado e merecemos estar nas meias-finais. Muitas pessoas não esperavam que chegássemos aqui, somos os ‘outsiders’. Agora vamos descansar. É mais fácil recuperar depois de uma vitória destas", afirmou, no final do encontro.