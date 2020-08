Anthony Lopes: «Estamos muito orgulhosos e vamos dar tudo para ganhar a final»

Anthony Lopes não tem dúvidas de que o Lyon irá "fazer de tudo para ganhar a final" da Liga dos Campeões. Para isso, a formação francesa necessita de ultrapassar amanhã [quarta-feira] os alemães do Bayern Munique, na meia-final da prova.





Em antevisão ao encontro, o guarda-redes português não esqueceu as qualidades dos campeões alemães - que eliminaram o Barcelona por 8-2 nos quartos-de-final da Champions -, mas mostrou-se bastante confiante na sua equipa."Temos sorte por podermos jogar uma meia-final da Liga dos Campeões. [Bayern Munique] É uma grande equipa, mas vamos dar tudo para seguirmos para a final. Estamos muito felizes com o apoio que temos tido desde Lyon. Vimos as bandeiras [nas varandas dos prédios e casas]. É algo que deixa-nos emocionados. Estamos muito orgulhosos e vamos dar tudo para ganhar a final. Não tenho preocupações para amanhã. Tenho muita confiança em todo o grupo. Vamos ter de dizer: 'presentes!' e certamente que iremos fazê-lo", apontou o internacional luso."Acabei de me cruzar com ele. Muito feliz por voltar a vê-lo. Ele espera jogar contra nós, só esperamos que ele se mantenha calmo contra nós", disse, entre risos.