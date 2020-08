Anthony Lopes: «Foi muito bom jogar no meu país»

Anthony Lopes, guarda-redes português do Lyon, lamenta a falta de eficácia da sua equipa na derrota por 3-0 frente ao Bayern Munique. O português viveu momentos especiais por jogar esta final a 8 em Lisboa, mas ficou desiludido pela forma como terminou para o Lyon.





"Foi muito bom jogar no meu país. Foi um sentimento muito particular para mim. Mas hoje foi mais complicado, é uma derrota muito difícil [de digerir] para nós todos. Tivemos muitas oportunidades no início da primeira parte, nos primeiros 15 minutos. Atirámos uma bola ao poste e também o Depay podia ter marcado. Depois, contra uma equipa deste nível, ficou tudo muito difícil", analisou, no final do encontro.O português foi também confrontado com o seu futuro, mas garante que está feliz em Lyon."Ninguém sabe o futuro. Estou bem no Lyon e estou a preparar-me para fazer um grande campeonato no próximo ano. O meu futuro não importa agora. Há que pensar na próxima época, continuar a jogar bem", concluiu.