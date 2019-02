Anthony Lopes: «O ideal era termos marcado mas foi muito complicado»

O guarda-redes internacional português foi uma das figuras do encontro de ontem, ao evitar o golo do Barcelona com belas intervenções, mas destacou a entrega de toda a equipa frente a um adversário fortíssimo. "O ideal era termos feito golos, mas foi muito complicado, especialmente na 2ª parte. Estivemos bem, mas não foi fácil impedir que eles marcassem, pois caso conseguissem seria muito penalizador para a 2ª mão. Procurámos fazer-lhes ‘cócegas’, porque sabíamos que eles iriam correr alguns riscos. Metade do trabalho está feito", afirmou Anthony Lopes.Já Bruno Génésio, treinador do Lyon, também salientou o espírito de solidariedade dos seus jogadores. "Faltou-nos alguma precisão técnica, principalmente no 2º tempo, no qual fomos obrigados a defender muito baixo. Mas fomos bravos, solidários e estamos vivos para a 2ª mão destes ‘oitavos’. Vamos tentar não baixar tanto lá", explicou.