Antigo alvo do Benfica brilhou pelo Lyon e deixou franceses rendidos

Durante meses, Bruno Guimarães foi observado pelo Benfica, assinando exibições que levaram mesmo as águias a encetar negociações com o Athletico Paranaense para tentar a sua contratação. Os conversas foram-se arrastando, outros clubes entraram na corrida e acabou por ser o Lyon a levar a melhor, contratando o brasileiro por 20 milhões de euros. Na altura o valor foi visto como bastante elevado, mas os primeiros passos no clube francês deixam água na boca.





Bruno Guimarães' game by numbers vs. Juventus:



96% pass accuracy (opp. half)

87.5% duels contested

86% pass accuracy

68 touches

42 passes completed

6 recoveries

4 interceptions

3 tackles

2 take ons

1 shot on target



Especialmente depois daquilo que fez esta noite diante do Juventus , numa partida na qual segundo alguns adeptos do Lyon se mostrou em campo "como se jogasse no clube francês há três anos". Uma afirmação que é suportada por aquilo que se viu em campo, mas também pelas estatísticas, que dão números incríveis para um jogador que acabou de aterrar na Europa e que na sua estreia na Champions defrontava a toda-poderosa Juventus.96% de passes certos no meio campo defensivo86% de passes certos (em todo o terreno)42 passes completos87,5% de duelos ganhos (7)68 toques na bola6 recuperações de bola4 interceções3 desarmes1 remate à balizaE se as estatísticas não o convencem, o que dizer desta jogada?