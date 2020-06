António Costa diz que novos casos de covid-19 não travam Champions: «Não têm relação com centro de Lisboa»

António Costa garantiu que o aumento do número de casos de covid-19 na Região de Lisboa e Vale do Tejo não ameaça a realização da final 8 da Liga dos Campeões na capital portuguesa, em agosto. Numa entrevista ao jornal espanhol 'La Vanguardia', o Primeiro-Ministro vincou que os surtos que têm surgido ocorreram na periferia da cidade.





"Não é em Lisboa mas sim em zonas vizinhas. Não existe um agravamento. Nessas áreas não se registou a redução generalizada que ocorreu em todo o território. São 19 freguesias de um total de 3.091 no país. As nossas medidas têm como objetivo diminuir o número de casos, que afetam a população jovem e assintomática, apenas detetados pelos testes proativos que realizámos. A taxa de ocupação hospitalar está nos 63%", sublinhou o chefe de Governo, rejeitando em seguida que possa haver consequências para a Champions: "Não tem relação com o centro da cidade de Lisboa, onde se realizará a Liga dos Campeões".De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), os casos de infeção chegaram aos 41.646, registando-se hoje 457 novos casos.