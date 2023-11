António Nobre estreia-se em jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Nobre, árbitro internacional filiado na AF Leiria, vai estrear-se esta semana em jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões. O juiz, de 34 anos, foi nomeado pela UEFA para arbitrar o duelo entre Bayern Munique e o Galatasaray, na Alemanha, respetivamente 1.º e 2.º classificados do Grupo A.O encontro realiza-se na quarta-feira, em Munique, às 20 horas, e Nobre terá como auxiliares Pedro Martins e Paulo Brás, com André Narciso na função de quarto árbitro e Tiago Martins no VAR.Já Miguel Nogueira vai dirigir o Feyenoord-Lazio da Youth League.