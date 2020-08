Apostador viu escapar mais de 200 mil euros com a reviravolta do Paris SG

Um apostador perdeu esta quarta-feira a possibilidade de ganhar quase 200 mil euros, tudo devido à reviravolta épica do Paris SG diante da Atalanta.





On the brink of $233k...



Em causa está uma aposta múltipla com 14 resultados, todos referentes às competições europeias, alguns deles datados já da semana passada, na qual apostou 25 dólares (cerca de 21 euros). Como havia probabilidades altas e também pelo facto de ser uma múltipla, a odd era bastante elevada e permitia os tais ganhos de quase 200 mil euros.Na noite de quarta-feira, ainda antes do jogo, o apostador poderia ter recolhido logo parte dos lucros, fazendo o chamado 'cash out' de 18 mil dólares (14,4 mil euros). Não o fez e, com a reviravolta do Paris SG, ficou a 'arder' com os seus 25 dólares, mas acima de tudo com a possibilidade de ter visto voar um lucro sensacional. De notar que nesta múltipla ainda estava em aberto o resultado do RB Leipzig-At. Madrid, no qual o apostador previa triunfo alemão.E o leitor, se estivesse na pele deste apostador, tiraria logo os 18 mil dólares ou esperaria pela sorte?