Apuramento para os ‘oitavos’ pelo segundo ano consecutivo torna Fonseca uma lenda

O Shakhtar pode alcançar mais um feito histórico sob o comando de Paulo Fonseca, caso consiga qualificar-se, pelo segundo ano consecutivo, para os ‘oitavos’ da Liga dos Campeões. Mas, para isso é obrigatório vencer o Lyon. "Se conseguirmos, será algo fantástico. Vamos fazer tudo para que isso aconteça", frisou o português.Na temporada passada, depois de confirmar o apuramento para a segunda fase, o treinador de 45 anos vestiu-se de Zorro, mas, caso repita a faceta, vai ser mais contido. "Se acontecer vou apenas assinalar o facto com os meus jogadores, com o restante staff e com a minha família", referiu.Nesta fase de grupos, a equipa de Donetsk já foi goleada pelo City (6-0), no entanto Fonseca garante que tem trabalhado bastante para que não suceda novamente. "Temos tentado corrigir os erros, especialmente defensivos. Em alguns jogos fomos mais dominados do que gostaria. Mas esforçamo-nos sempre para ganhar e é isso que vamos fazer amanhã [hoje]", afirmou.Já numa entrevista ao jornal francês ‘L’Équipe’, o técnico revelou as suas influências: "Mourinho inspirou-me, mas na conceção de jogo sou mais Guardiola."O treinador do Lyon deixa elogios ao adversário, mas acredita no talento dos seus jogadores. "Eles gostam de ter a bola e de a trocar entre os jogadores. Também têm individualidades fortes, mas temos qualidade para os contrariar", assinalou Génésio.