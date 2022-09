Juventus-Benfica: João Mário fez o empate de penálti e gerou-se discussão entre jogadores

Aos 43' do Juventus-Benfica , João Mário fez o 1-1 de penálti. Gonçalo Ramos caiu na área após lance com Mirretti e o árbitro Felix Zwayer deixou, numa primeira fase, seguir o lance. Instantes depois, consultou as imagens televisivas e assinalou o castigo máximo, convertido por João Mário. Nos festejos, gerou-se um foco de discussão entre jogadores das duas equipas, com o médio português e Perin a verem amarelo: