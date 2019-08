Artem Dzyuba: «Todas as equipas são desagradáveis»

O veterano avançado Artem Dzyuba, de 31 anos, partilhou da opinião do técnico Semak sobre a dificuldade do Grupo G da Champions."Não são os melhores rivais, não nos deixam confortáveis. Lyon, Benfica e Leipzig, são todos equipas desagradáveis. É um grupo 'pesado', sem um favorito claro", comentou.O Zenit adquiriu este verão o extremo Malcom ao Barcelona e o brasileiro está radiante pelo reencontro com o Lyon. "Tive a sorte de que sempre que joguei contra eles marquei em todas as partidas. Espero que a sorte continue e o faça novamente", lembrou.O defesa Douglas Santos chegou igualmente este verão ao Zenit oriundo do campeonato alemão, no qual representou o Hamburgo, e está pronto para voltar a bater o Leipzig. "É um adversário muito sério. Conheço bem o Leipzig e poderei ajudar ainda mais o Zenit. Acho que os alemães e o Lyon serão os adversários mais difíceis."