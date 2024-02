Arteta deixa críticas: «FC Porto quebra o ritmo o tempo todo»

Mikel Arteta deixou alguns reparos ao Arsenal depois de a sua equipa ter perdido no Dragão, diante do FC Porto (1-0), na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões."Obviamente que temos que gerir muito melhor o jogo quando não podemos vencer. A forma como controlámos a bola em três ocasiões de profundidade não foi boa o suficiente. Faltou ameaça, mais agressividade, principalmente quando tínhamos a bola no último terço, aproveitar as costas deles também, sermos mais incisivos. Vamos ajustar algumas coisas para atacar melhor, porque podemos fazer melhor", afirmou o treinador dos gunners na conferência de imprensa."O FC Porto é uma equipa que está muito bem organizada defensivamente e que quebra o ritmo o tempo todo, foram 35 ou 37 faltas durante o jogo. Permitir que isso aconteça também não me parece muito bem, tudo era falta. Mas agora já sabemos, já os conhecemos e sabemos o que esperar", criticou Arteta, finalizando: "Estamos no intervalo da eliminatória. Se quisermos chegar aos quartos-de-final temos de vencer em nossa casa e é isso que vamos fazer.""O resultado é injusto, mas é o que é. No último minuto não estivemos bem e pagámos o preço. Foi um jogo de poucas ocasiões. Faltou-nos agressividade. Se quisermos estar nos quartos de final temos que ganhar em casa", disse à CNN/Portugal.